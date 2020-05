Corona-Krise : Fußballer verein(t) in der Unsicherheit

Die Stadt Leichlingen öffnet die Sportplätze, die Vereine müssen dem Stadtsportverband Konzepte zum Schutz der Sportler vorlegen. Vertreter von VfL Witzhelden und SC Leichlingen sind sich einig: Die Lage ist schwierig. Herr über die Sportplätze ist die Stadt.

An diesem Wochenende sollen die Profis der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga auf den Platz zurückkehren und die Saison vor leeren Rängen zu Ende spielen. Zweifel an dem Vorhaben gibt es angesichts positiv auf Covid-19 getesteter Spieler und einer ganzen Mannschaft in Quarantäne schon jetzt. Anfang der Woche haben auch die Stadtverwaltung und der Stadtsportverband (SSV) zusammengesessen und diskutiert, wie es mit dem Sport in der Blütenstadt weitergehen soll.