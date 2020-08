Corona aktuell : Corona - die aktuellen Zahlen

Leichlingen Aktuelles aus Leichlingen und dem Rheinisch-Bergischen Kreis

Fallzahlen Am Donnerstag sind vier neue Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden: jeweils einer in Bergisch Gladbach, Kürten, Leichlingen und Wermelskirchen. Bei drei neuen Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer aus nordeuropäischen und südosteuropäischen Staaten und dem Nahen Osten. Bei einem neuen Fall wird der Infektionsursprung laut Kreisverwaltung im beruflichen Umfeld gesehen. Seit Pandemiebeginn wurden 597 Corona-Fälle im Kreis registriert, 47 davon in Leichlingen. Von diesen gelten als genesen 527 Personen (Leichlingen: 44). Es befindet sich niemand in stationärer Behandlung. Die Zahl der Todesfälle ist bei 22 geblieben (keiner in Leichlingen). In Quarantäne befinden sich 338 Menschen (85 in Leichlingen).