Corona-Ticker : Corona: Die aktuellen Zahlen

Fallzahlen Nachdem die Zahl der Infizierten, die nicht genesen sind, im Rheinisch-Bergischen Kreis für längere Zeit stabil gewesen ist, steigt sie jetzt wieder leicht an. Am Mittwoch meldete der Kreis einen neuen Infektionsfall (Rösrath). Da die Zahl der Genesenen konstant blieb, gibt es derzeit zehn akute Infektionsfälle (ohne Dunkelziffer). Ein an Covid-19 Erkrankter befindet sich in stationärer Behandlung. In Leichlingen mussten derweil acht weitere Menschen in Quarantäne (jetzt 26). Die Kreis-Zahlen seit Pandemiebeginn: 482 Infizierte (Leichlingen: 43), davon 450 genesen (41) und 22 (-) verstorben.