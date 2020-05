Zahlen : Corona: Die aktuelle Lage

Leichlingen Ein neuer Infektionsfall in Leichlingen

Ein neuer Fall In Leichlingen gibt es seit Samstag eine weitere bestätigte Corona-Infektion. Laut Rheinisch-Bergischem Kreis beläuft sich – Stand Samstag – die Gesamtzahl der Infizierten damit auf 441, darunter sind 352 Genesene und 18 Todesfälle. Von den 30 in Leichlingen gemeldeten Infizierten gelten 25 als genesen. Die Todesfälle verteilen sich auf Bergisch Gladbach (14), Overath (2) und Wermelskirchen (2). Das Bürgertelefon des Kreises für Corona-Fragen ist unter der Woche von 8 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr unter 02202 131313 erreichbar.