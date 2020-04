Corona aktuell : Corona: Die aktuelle Lage

Leichlingen Die 425 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (205), Burscheid (17), Kürten (21), Leichlingen (27), Odenthal (20), Overath (38), Rösrath (44), Wermelskirchen (53).

Fallzahlen Am Dienstag sind die Corona-Fallzahlen konstant geblieben, meldet der Rheinisch-Bergische Kreis. Es gibt zwei Genesene mehr. Von den flächendeckenden Tests in den Pflegeeinrichtungen in Bergisch Gladbach, dem St. Josefshaus und dem Peter-Landwehr-Haus, liegen allerdings noch keine Ergebnisse vor. Die 425 bestätigten Corona-Fälle im Kreis verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (205), Burscheid (17), Kürten (21), Leichlingen (27), Odenthal (20), Overath (38), Rösrath (44), Wermelskirchen (53). 22 Personen, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 5 in intensivmedizinischer Betreuung. 14 Todesfälle im Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion (Bergisch Gladbach (10), Overath (2) und Wermelskirchen (2)). Von den 425 bestätigten Fällen gelten 314 Personen inzwischen als genesen. 530 Personen befinden sich in Quarantäne, davon zehn in Leichlingen.