Globolus in Leichlingen Diebe stehlen Laptops aus Sozialkaufhaus

Das Sozialkaufhaus Globolus an der Neukirchener Straße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag bestohlen worden. Von der Initiative heißt es, dass vermutlich Unbekannte in den Besitz eines Schlüssels vom Globolus gekommen und zwei Laptops entwendet worden seien. „Insbesondere das aktuelle Gerät enthält eine Reihne von (für uns) wichtigen Daten. Falls irgendwer etwas gehört, gesehen oder mitbekommen hat, freuen wir uns über jeden Tipp!“