Uraufführung zum runden Geburtstag in Leichlingen Chorschule zeigt das Musical „Miriam“

Am Donnerstag, 14. September, macht ein Gastchor aus Friedrichshafen (Bodensee) auf seinem Weg zu einem Chorfestival in Münster Station in Leichlingen. „Gemeinsam mit Sängerinnen und Sängern der Chorschule gestaltet der süddeutsche Chor ein halbstündiges Friedensgebet (21 Uhr) in St. Johannes Baptist“, kündigt Pia Gensler an.