Singen in Leichlingen Chor Color feiert auf dem Bauernhof

Wer gerne einmal bei einer Chorprobe dabei sein will, ist eingeladen zur Chorprobe am Mittwochabend von 19.45 bis 21.45 Uhr in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt Am Schulbusch 16 in Leichlingen. Wer die Sängerinnen und Sänger bei einem Auftritt sehen möchte, hat dazu schon an diesem Sonntag Gelegenheit: Er ist am 23. Juni auf der Kunst- und Klangmeile gleich zweimal zu hören und zu sehen: von 14.15 bis 14.40 Uhr auf der Bühne im Alten Stadtpark und von 17.30 bis 17.50 Uhr im Brückerfeld.