Familie aus Leichlingen ist im August im TV Champignonzucht Marseille ist bei „Land & Lecker“ dabei

Die Blütenstadt im Fernsehen – genauer gesagt die Leichlinger Champignonzucht der Familie Marseille. „Wir dürfen dieses Jahr bei ,Land & Lecker‘ dabei sein und freuen uns schon riesig auf alles, was da noch so kommt“, schrieben die Marseilles kürzlich bei Facebook. Die Dreharbeiten sind in vollem Gange auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in Bergerhof und auch auf den anderen Höfen, die teilnehmen. „Und ich kann sagen, es ist soooo eine tolle Truppe, ihr könnt gespannt sein, was euch da ab dem 26.08. im WDR erwartet“, schreibt die Familie. Und: „Wir sind mindestens genauso gespannt, denn wir lernen die Betriebe und was die Tolles machen auch immer erst am Drehtag kennen.“