Politischer Knatsch in Leichlingen CDU-Politiker Wagner weist Vorwürfe zurück

Nach seinem in den Augen seiner Kritiker respektlosen Verhalten gegenüber der Stadtverwaltung fühlt sich Helmut Wagner zu Unrecht an den Pranger gestellt. Er nehme nichts von seiner Kritik zurück, erklärt der CDU-Ratsfraktionsvorsitzende im Gespräch mit unserer Redaktion. Vorausgegangen waren – in dieser Reihenfolge – scharfe Worte Wagners in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, eine öffentliche Rüge für Wagner durch Bürgermeister Frank Steffes (SPD) im Stadtrat und entsprechende Berichterstattung darüber.