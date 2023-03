Zu kurze Rückwand an Bushäuschen in Leichlingen CDU: Fahrräder stehen trocken, Busfahrgäste nicht

Leichlingen · Die neuen Fahrradunterstände an Bushaltestellen in der Stadt werden viel genutzt, lobt die Union. Allerdings: In St. Heribert sei die schützende Rückwand an den Fahrradhäuschen groß genug, an der Bushaltestelle nebenan aber viel kurz, moniert die CDU.

27.03.2023, 14:30 Uhr

Die Rückwand des Buswartehäuschens ist zu kurz, moniert die CDU. Fahrgäste warteten deswegen lieber zwischen den Fahrrädern am Radunterstand. Foto: CDU Leichlingen

Der neue Fahrradunterstand in St. Heribert komme gut an, lobt die Leichlinger CDU. „Leider gilt dies nicht für die wartenden Fahrgäste. Durch die zu kurze Rückwand sind diese nicht ausreichend vor Wind und Regen geschützt, verstärkt wird dies dadurch, dass die Wartehalle auf freier Fläche steht. Bei schlechtem Wetter warten die Fahrgäste nun lieber zwischen den abgestellten Fahrrädern auf den Bus, da hier die Rückwand knapp über dem Boden abschließt“, schiebt die Union an Kritik hinterher. Und fragt: „Ist der Fahrgastunterstand in St. Heribert reparabel – beziehungsweise, ist es möglich, die Hinterwand des Fahrgastunterstandes zu verlängern?“ Außerdem will die CDU wissen, ob das Wartehäuschen noch den Ansprüchen an einen zeitgemäßen Fahrgastunterstand „für einen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr“ entspreche und wie die Stadt Abhilfe schaffen könne. Hintergrund: Anfang des Jahres waren an verschiedenen Bushaltestellen in der Stadt Fahrradunterstände aufgestellt worden, um vorhandene Mobilitätsstrukturen zu verbessern, wie die Stadt formuliert hatte.

(LH)