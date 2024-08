Straßenschäden in Leichlingen CDU mahnt Asphaltsanierung in Ziegwebersberg an

Mit den Leichlinger Straßen ist es an vielen Stellen so eine Sache: Die Schlaglöcher sind manchmal so tief, dass sie für Zweiradfahrer zur Gefahr werden und sich Autofahrer um den Zustand ihrer Fahrzeuge sorgen. Viele Bürger forderten das Wiedereinschalten der Straßenbeleuchtung nach der Energiekrise im vorletzten Winter unter anderem, weil die Straßen zu schlecht und die Verletzungsgefahr zu groß seien, als dass das Licht ausgeschaltet werden könne. In Ziegwebersberg war die Sanierung der Straßen eigentlich schon auf gutem Weg. Doch ganz so hat es dann doch nicht geklappt. Deshalb mahnt CDU-Ratsfrau Eta Strauss nun bei der Stadtverwaltung Verbesserung an.