Verunsicherung in Leichlingen Erste Anfrage für Cannabis-Club

Die Leichlinger Stadtverwaltung sieht sich von der Geschwindigkeit, mit der das Gesetz verabschiedet wurde und in Kraft getreten ist, überrumpelt. „Wir sind die Exekutive, und für uns ist das eine völlig neue Aufgabe“, sagt Stadtsprecherin Ute Gerhards. Die Legislative, also die Bundesregierung, habe zwar das Gesetz formuliert, aber noch keine Ausführungsverordnungen an die Kommunen geschickt. Jetzt sei erst mal viel Abstimmung nötig zwischen den betroffenen Ämtern und zwischen den Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises. „Wir werden auch interkommunal miteinander sprechen, damit alles einheitlich läuft“, so Gerhards. An erster Stelle sei das Gesundheitsamt, das beim Kreis angesiedelt ist, zuständig. Aber auch das kommunale Ordnungsamt brauche noch klare Vorgaben, wie mit Cannabis-Konsumenten im Umkreis von Schulen, Sportstätten und anderen sensiblen Einrichtungen umzugehen sei.