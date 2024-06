Bäcker auf der Bahnhofstraße in Leichlingen Café Büchel macht zu

Doch so geht es an der Bahnhofstraße nicht mehr weiter. Die Investitionen, die sowohl die Vermieterin als auch er selbst durch behördliche Auflagen machen mussten, waren in den vergangenen Jahren enorm. Der Brandschutz musste für viel Geld sichergestellt werden. Ein immer währendes Thema in Betrieben, fast immer sehr aufwendig. Als Schneppenheim das Café Büchel übernahm, musste es kernsaniert werden, Ladeneinrichtung und Fußboden wurden erneuert. Dann aber gab es auch Anordnungen, die zumindest für Laien nicht direkt nachzuvollziehen sind: Zwischen Konditorei und Lager musste er eine Wand hochziehen, weil die Verpackungen möglicherweise nicht sauber sein könnten. Und nun also die zusätzlichen Toiletten und Räume. „Wir haben halt alle keine Gelddruckmaschine“, sagt der Bäckermeister, warum weder die Vermieterin noch er weiteres Geld in das Gebäude stecken.