Beschwerde bei der Stadtverwaltung BWL nennt Brunnen im Brückerfeld einen ,Schandfleck‘

In vielen Städten Deutschlands sollen in den aktuell besonders heißen Sommertagen Brunnen, Sprühnebel oder Trinkwasserstellen für Abkühlung sorgen. Auch Leichlingen hat sowohl einen großen Brunnen im Brückerfeld als auch einen ganz neuen Trinkwasser im Stadtpark. Zumindest theoretisch. Denn das flache Bauwerk im Brückerfeld, das eigentlich selbst für Kinder ideal zum Füße hineinstellen, Planschen und Abkühlen geeignet wäre, macht eben darauf aktuell wenig Lust. Zumindest nicht der Bürgerliste Witzhelden-Leichlingen, die in einem Antrag an Bürgermeister Frank Steffes dieser Tage schreibt: „„Der Brunnen im Brückerfeld entwickelt sich immer mehr zum Schandfleck.“ Der stellvertretende Vorsitzende der Wählergemeinschaft, Franz Jung, berichtet von seinen Beobachtungen: „Täglich gibt es Beschwerden bezüglich des Zustands. Auch in den sozialen Medien ist der Zustand ein permanentes Thema.“ Bis zum April sei der Brunnen außer Betrieb gewesen. Der gesamte Boden sei mit einer dicken Schicht von verfaultem Laub bedeckt gewesen, das offenbar noch aus dem vergangenen Herbst liegengeblieben war. „Nur ein Mal wurde der Brunnen gereinigt. Aktuell sieht er mehr als verwahrlost aus. Fotos und Klagen erreichen die Bürgerliste immer wieder“, führt Jung weiter aus.