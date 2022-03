Leichlinger Rainer Hüttebräucker über Sparpotenziale : Busunternehmer in der Spritpreis-Klemme

Leichlingen Die hohen Spritpreise lassen nicht nur Pendler verzweifeln, auch im Transportgewerbe machen sich Existenzsorgen breit, wie der Leichlinger Busunternehmer Rainer Hüttebräucker berichtet.

Dabei verbraucht ein Bus im Linienverkehr in der Stadt trotz aller Optimierungen ganz schön viel Sprit: „Das sind rund 35 bis 40 Liter Diesel auf 100 Kilometer“, berichtet Hüttebräucker. Bei derzeitigen Spritpreisen von bis zu 2,25 Euro pro Liter Diesel macht das für 100 Kilometer 90 Euro aus. Zum Vergleich: ein sparsamer Diesel-Pkw verbraucht auf 100 Kilometer zwischen vier und sechs Litern, also im Höchstfall knapp 14 Euro auf 100 Kilometer. Um gut 15 Prozent, sagt Hüttebräucker, hätten sich die Ausgaben für Treibstoff für sein Unternehmen erhöht. Ohne eine Weitergabe sei dieser enorme Anstieg nicht aufzufangen. „Darum werden wir wohl nicht drum herumkommen“, merkt er an. Doch wahllos Preise anpassen? Darüber kann Hüttebräucker nicht im Alleingang entscheiden. Er sei an Verträge gebunden und an die Preisgestaltung der jeweiligen Verkehrsverbünde, für die er mit seinem Team tätig ist.