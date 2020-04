Ab Donnerstag gilt im Rheinisch-Bergischen Kreis: : Busse fahren wieder nach regulärem Fahrplan

Leichlingen Die Verkehrsunternehmen Wupsi und RVK fahren ab Donnerstag, 23. April 2020, wieder nach dem normalen Fahrplan. Das hat der Rheinisch-Bergische Kreis entschieden und schafft so die Voraussetzungen dafür, dass die Schulen im Kreis wieder ihren Betrieb aufnehmen können.

Der Fahrplan kann laut Kreis in Einzelfällen und in Abstimmung mit den Schulen sowie Schulträgern an die geändertenSchulzeiten angepasst werden. Die Nachtlinien, der Bergische Fahrradbus und der Bergische Wanderbus fahren weiterhin nicht.