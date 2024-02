Kultur für Leichlinger Abstrakte Kunst früher und heute

Das Ticket inklusive Museumseintritt, Führung und Busfahrt kostet 30 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühren) und kann online über https://www.bergisch-live.de/ oder in den Vorverkaufsstellen von Bergisch-Live erworben werden, zum Beispiel in der Buchhandlung Pavlik (Im Brückerfeld 11), oder bei „Glücksmomente geschenkt“, Solinger Straße 11. Der Bus hält um 12 Uhr an der Bushaltestelle Solinger Straße in Witzhelden (gegenüber Edeka Bonus) und sammelt um 12.20 Uhr alle weiteren Teilnehmer an der Einstiegsstelle am Busbahnhof Leichlingen ein. Um 17 Uhr geht es von Wuppertal zurück.