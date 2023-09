Herbstferien in Leichlingen Buntes Programm im Jugendzentrum

Langeweile in den Ferien? Nach zwei Tagen alle Spiele ausgespielt? Die Schulfreunde sind im Urlaub? Kein Problem: Genau für diesen Fall lädt die städtische Kinder- und Jugendarbeit zu einem bunten Herbstferienprogramm in das gerade fertiggestellte und wiedereröffnete Jugendzentrum in der Balker Aue ein.