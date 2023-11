Bürgerstiftung Leichlingen hilft Eine Spende für die Weihnachtsaktion der Tafel

Christiane Bornmann, Horst Schmidtberg und Roswitha Süßelbeck hatten schwer zu tragen. In einem Leichlinger Supermarkt kauften sie Konservendosen, Geflügelwürstchen, Reis, Mehl, Obst, Gemüse und Gebäck. „Keine Schokolade“, sagte Bornmann. „Wenn sie an einem warmen Ort steht, schmilzt sie nachher.“ Rund 500 Euro gaben die drei, die im Vorstand der Bürgerstiftung Leichlingen aktiv sind, aus. Die Lebensmittel brachten sie anschließend zur Leichlinger Tafel im Gewerbepark an der Moltkestraße. Dort sollen Ravioli, Spekulatius und Co. Teil der Weihnachtspäckchen werden, die die Tafel ihren Kunden packen möchte.