Ehrenamtlich und produktneutral Bürgersolarberater fördern enkeltaugliche Zukunft

Termine per E-Mail Die Bürgersolarberater müssen derzeit noch keine Warteliste führen. Pro Beratung kalkulieren sie zwei Termine vor Ort à anderthalb Stunden plus Vor- und Nachbereitung, insgesamt etwa fünf bis sechs Stunden. Interessenten können eine E-Mail an bsb@leichlingen.de schicken.

In diesem Jahr soll die Initiative auf die Beratung für Mehrfamilienhäuser ausgedehnt werden. Aktuell haben in Leichlingen etwa 15 Prozent aller geeigneten Dächer Solar- oder Photovoltaik-Anlagen.