Vertagung im Leichlinger Rat Bürgermeister macht Lösung für Naturfreunde zur Chefsache

Das ist nun wohl die letzte Chance der letzten Chance: Obwohl sich der Fachausschuss bereits dafür ausgesprochen hatte, den Aufstellungsbeschluss über einen Bebauungsplan für das Gelände der Leichlinger Naturfreunde Am Block aufzuheben, gibt es nun einen allerletzten Versuch, den Verein zu retten. Bürgermeister Frank Steffes schlug in der Ratssitzung am Donnerstagabend vor, das Problem zur Chefsache zu machen und zu versuchen, mit den Naturfreunden über den nötigen Bebauungsplan ein Einvernehmen zu erzielen. „Die Art und der Inhalt der Auseinandersetzung haben bislang nicht zu Kompromissen geführt. Ich glaube aber, dass es Möglichkeiten gibt, Raum für den Campingplatz und den Landschaftsschutz zu finden“, betonte Steffes. Er wolle nun zunächst allein mit den Protagonisten sprechen und die Ergebnisse dem Stadtentwicklungsausschuss vorstellen, wenn Licht am Ende des Tunnels zu sehen sei. „Das ist die Ultima Ratio“, unterstrich der Bürgermeister. Angeblich, so war in der Sitzung zu hören, hätten die Naturfreunde bereits Kompromissbereitschaft signalisiert. Seit 20 Jahren stehen Teile ihres Areals unter Landschaftsschutz, der Campingsplatz war zuletzt geduldet. Gibt es keinen Bebauungsplan, den die Naturfreunde bislang nicht vorgelegt haben, müssen etliche Camper ausziehen. Das brächte für die Naturfreunde Verluste in fünfstelliger Höhe mit sich und könnte das Ende des Vereins bedeuten.