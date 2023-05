Leichlingen soll einen Tag auf den Pkw verzichten Bürgerin beantragt autofreien Sonntag in der Stadt

Mit einem autofreien Sonntag in Leichlingen wird sich nun die Politik befassen. Denn eine Leichlingerin regt per Bürgerantrag an: „Angesichts der Klimakrise wäre ein solcher Tag ein Mosaikstein, der Bewusstsein schafft, neue Diskussionen und damit vielleicht auch Handlungsideen im Rahmen eines umfassenderen Konzepts ermöglicht.“ Ausgenommen seien freilich Rettungswagen, Feuerwehr und Co.