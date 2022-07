Nach zehn Jahren Service im Leichlinger Höhendorf : Bürgerbus Witzhelden stellt den Betrieb komplett ein

Leichlingen-Witzhelden Coronabedingte und andere Krankheitsausfälle der Fahrer, zu wenige Fahrgäste, bessere Linienbusverbindungen, Neun-Euro-Ticket: Der Bürgerbusverein Witzhelden kann alle dem nicht mehr die Stirn bieten, sagt Vorsitzender Erich Vogel.

In den vergangenen Monaten hatte der Bürgerbusverein unter Fahrermangel wegen Corona, Krankheitsfällen und Urlaub gelitten und den Betrieb zeitweise aussetzen müssen. „Der Schritt ist uns wirklich sehr schwergefallen, aber wir müssen ihn leider gehen. Nach zwei Jahren Corona, den Fahrplanänderungen zum Dezember 2021 und dem aktuell gültigen Neun-Euro-Ticket lohnt sich der Betrieb nicht mehr“, erläutert Vorsitzender Erich Vogel. Seit Pandemiebeginn habe der Bürgerbus viele Stammgäste verloren. Hinzu kam die stark verbesserte Anbindung und Taktung durch die Linienbusse von Wupsi und RVK, vor allem zum Pilgerheim Weltersbach und zurück.

„Viele ältere Fahrgäste sind heutzutage auch noch deutlich mobiler als zur Gründung vor zehn Jahren. Uns fehlen schlichtweg die Fahrgäste. Letztendlich mussten wir die Reißleine ziehen.“ Zwei Jahre nach der Vereinsgründung starteten die Busfahrten, die die Außenortschaften Witzheldens mit dem Dorfkern verbanden und so „die Versorgungslücke als Bindeglied zu den großen Buslinien schließen konnten. Es ist sehr schade, dass dies nun zu Ende geht“, betont Vogel.

Befördert wurden in der Zeit 11.518 Fahrgäste und – bis zum 30. Juni – 173.095 Kilometer in und ums Höhendorf zurückgelegt. „Für einen Bürgerbusverein mit verhältnismäßig kleinem Einzugsgebiet ist das eine Zahl, auf die wir stolz sein können“, merkt Fahrdienstleiter Günter Wysocki an.