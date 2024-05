Ehrenamt in Leichlingen Perfekter Abschied nach 20 Jahren am Bürgerbus-Steuer

Das war eine schöne Überraschung: Als Erich Illner nach seiner letzten Runde als Bürgerbusfahrer am Mittwoch zurück zum Busbahnhof in Leichlingen kam, warteten dort schon viele Kollegen und Freunde an der Haltestelle. Sie alle wollten ihm einen gebührenden Empfang zu seinem Dienstjubiläum bereiten – genau 20 Jahre ist er schließlich dabei. Und da man gehen soll, wenn es am schönsten ist, war das auch seine letzte Fahrt überhaupt. Ein perfekter Abschied, wie ihn international nicht viele Sportstars hinbekommen haben.