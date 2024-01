Service in Witzhelden Kurze Wege zum neuen Führerschein

In den Räumlichkeiten in der ersten Etage des evangelischen Pastorats, Hauptstraße 2, wurde am Mittwoch, 24. Januar, wieder der Betrieb aufgenommen. Damit stehen alle Dienstleistungen rund um das Melde-, Pass- und Ausweiswesen und sämtliche Führerscheinangelegenheiten wieder in Witzhelden zur Verfügung.