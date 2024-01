Service in Leichlingen Bürgerbüro öffnet ab Montag wieder

„Unsere IT-Abteilung hat alles daran gesetzt, dass wir so schnell wie möglich wieder öffnen können“, sagt Pressesprecherin Ute Gerhards. Amtsleiterin Ann-Kristin Gröne ergänzt: „Es wurde mit Hochdruck gearbeitet und alles mehrfach überprüft.“ Bevor der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann, mussten sich die Systeme jedoch im Praxistest bewähren. So wurde eine Probephase für das Bürgerbüro am Donnerstag und Freitag, 4. und 5. Januar, angesetzt. Nach den ersten Stunden am Vormittag zogen Gröne und Gerhards bereits eine positive Zwischenbilanz: „Wenn es am Nachmittag genauso gut läuft, werden wir ab Montag wieder im Regelbetrieb öffnen“.