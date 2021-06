Verkehrsentwicklung in Leichlingen : Bürger werden zu „Wegedetektiven“

Wenn Radfahrer mehr Raum im Straßenverkehr erhalten sollen, müssen Autofahrer, mitunter auch Fußgänger zurückstecken. Foto: RP/Susanne Genath/sug

Leichlingen Wie gelingt eine klimafreundliche und zukunftsorientierte Mobilität in der Blütenstadt? Dazu erstellt die Stadt im kommenden Jahr ein Konzept, bei dem die Mithilfe der Leichlinger gefragt ist.

Von Anja Francesca Richter

Wer schön sein will, muss leiden. Passen könnte allerdings auch: Wer‘s schön haben will, muss leiden. Ganz ähnlich formulierte es am Dienstag Bürgermeister Frank Steffes (SPD) bei der Vorstellung des geplanten Mobilitätskonzeptes für Leichlingen. Dieses soll helfen, die Grundlagen für eine klimafreundliche und zukunftsorientierte Fortbewegung in der Blütenstadt zu garantieren. Was das konkret bedeutet? Die Stadtverwaltung und zwei Planungsbüro aus Köln und Leverkusen betrachten „alle Aspekte des Zu-Fuß-Gehens, des Radfahrens, der Nutzung des ÖPNV und des motorisierten Individualverkehrs“ wie Auto und Motorrad in einem Zeitraum bis 2040“.

Schon jetzt, zu Beginn des Projekts, steht fest: Ohne Kompromisse wird’s nichts mit der grünen Stadt von morgen; darauf müssten sich die Bürger einstellen, betont Steffes zusammen mit der städtischen Klimaschutz-Managerin Monika Meves und Tiefbauamtsleiter Jürgen Scholze. „Denn wenn sich der eine breitere Fahrradstreifen wünscht, der andere aber auf einer Vielzahl von Parkplätzen beharrt, wird es am Ende einem von beiden wehtun.“ Der Bürgermeister rechnet mit einer breiten gesellschaftlichen Diskussion zwischen Fahrrad-Enthusiasten, Auto-Anhängern und ÖPNV-Fans, aber auch zwischen Politik, Verbänden und Vereinen.

Info Verbesserungsvorschläge der Stadt melden Digitale Karte Auf einer Stadtkarte im Internet können Bürger ab jetzt bis zum 20. August kritische Verkehrsstellen markieren und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge notieren. Es geht aber auch telefonisch bei Monika Meves unter 02175 992354. Die Internetseite lautet:

wegedetektiv.de/leichlingen

Bis dahin aber dürfte es jedoch noch dauern. Denn zunächst geht es der Stadtverwaltung darum, im kommenden Jahr in Zusammenarbeit mit besagten Planungsbüros – Via aus Köln und Isaplan aus Leverkusen – herauszufinden, an welchen Stellen es in der Stadt genau knirscht.

Wo fehlen Radwege? Wo braucht es sicherere Möglichkeiten, Leichlingen zu Fuß zu erkunden? Welche Bürger in welchen Ortsteilen gilt es, noch besser an den öffentlichen Nahverkehr anzubinden? „Wir werden Leichlingen dafür ganz genau erkunden, und zwar auf verschiedenen Wegen und mit unterschiedlichen Mitteln“, erläutert Herbert Eidam, Diplom-Ingenieur und Vorstand bei Via. „Wir fahren auch die Berge mit dem Rad rauf!“

Bei dem Vorhaben sollen auch die Leichlinger zu Wort kommen, schließlich wüssten sie am besten, wo sie im Alltag auf Schwierigkeiten etwa im Straßenverkehr stoßen. Gemeinsame Stadtspaziergänge zum Austausch stellt sich Eidam für die nahe Zukunft beispielsweise vor – neben einer großen Umfrage in statistisch ausgewählten Haushalten Mitte September.

Ganz konkret können sich Bürger aber schon jetzt am Projekt beteiligen – und zwar mit dem „Wegedetektiv“. Dabei handelt es sich um eine interaktive Karte im Internet, die es Anwohnern erlaubt, bis in ihre eigene oder jede andere beliebige Straße zu zoomen und an einer gewünschten Stelle einen Hinweis zu hinterlassen für die Projektverantwortlichen. Nach dem Motto: „In Weg X fehlt ein Fußgängerüberweg“ oder „An Stelle Y wäre es sinnvoll, den vorhandenen Radweg bis nach Z zu verlängern“.

Ganz wichtig, betont Eidam: Bei der Bürgerbeteiligung über das Netz stünden langfristige Maßnahmen im Fokus, keine akuten Probleme wie Scherben an einer Bushaltestelle. „Schon in Velbert und Euskirchen haben wir gesehen, wie viele Menschen sich mit guten Ideen am Wegedetektiv beteiligten.“

Ob es irgendwann auch zu einer Umsetzung der Vorschläge komme, die der Rat beschließen müsse, sei allerdings nicht garantiert, betont Steffes: „Es gibt leider ein Riesenkonglomerat an Regeln und Gesetzen, die es im Straßenverkehr zu beachten gilt und die manches Projekt noch vor Beginn unmöglich machen.“