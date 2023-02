Stadien in Leichlingen Bürger stellt Antrag zur Sportstättenöffnung für alle

Die Diskussion gibt es nicht zum ersten Mal, dennoch wird es wahrscheinlich wieder spannend, welche Positionen Stadtverwaltung und Politiker in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am kommenden Dienstag nehmen wird: Ein Bürger stellt den Antrag, dass die Sportanlage in der Balker Aue zukünftig nicht nur für Vereine, sondern auch für Privatpersonen nutzbar wird.