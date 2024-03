Bauvorhaben in Leichlingen Bürger kritisieren Öko-Projekt am Rombergsweiher

Als “Mogelpackung“ bezeichnet hingegen Rombergsweiher-Anwohnerin Sabine Karner dieses vermeintliche Öko-Bauprojekt jüngst in einem RP-Leserbrief und kritisierte, dass das Projekt wertvolles landwirtschaftliches Gebiet vernichte und die Bebauung die Kohlendioxid-Bindung des derzeitigen Grünlandes verhindere. Bereits im vergangenen Jahr hatte es dazu eine Unterschriftenaktion auf dem Onlineportal change.org gegeben, Ende Februar wurde eine neue unter der Überschrift „Stoppt den Flächenfraß in Leichlingen“ gestartet. Dort heißt es unter anderem: „Unsere Gemeinde ist geprägt von ihrer ländlichen Struktur. Doch diese Identität ist in Gefahr. Laut Bundesamt für Naturschutz verliert Deutschland täglich etwa 60 Hektar an unbebauten Flächen durch Versiegelung - das entspricht fast 90 Fußballfeldern (Quelle: Bundesamt für Naturschutz). Dieser Verlust an natürlichen Ressourcen ist unwiederbringlich und hat weitreichende Auswirkungen auf unser lokales Ökosystem.“ Die geplante Bebauung und damit einhergehende Versiegelung der Ackerfläche steigere die CO 2- Belastung – Grünland binde Kohlendioxid.