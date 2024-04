Buchvorstellung in Leichlingen Wahre Verbrechen aus dem Bergischen

Der Bergische Autor scheint selbst erstaunt, welche kriminelle Energie sich im Bergischen Land bei seinen Recherchen aufgetan haben: „Wer hätte gedacht, dass es am Unterlauf der Wupper zwischen Solingen und Leverkusen so viele Gewalttaten gab?“, sagt er über seine Nachforschungen. Magin hat in langer Arbeit die bedeutendsten und schrecklichsten Verbrechen der Region gesammelt: „von dem Mann, der sich wegen eines Mordes stellte, den er gar nicht begangen hatte, dem Unternehmerehepaar, das von einem Freund umgebracht wurde, einem tragischen Kindsmord, einem Fall, bei dem nie erwiesen werden konnte, ob es sich um einen Mord oder um einen Selbstmord handelte, oder von dem Mädchen, das 15.000 DM stahl und als Leiche endete … und eben von dem Mord an der siebenjährigen Schülerin Clara Schlürmann.“ Den Lesern verspricht er rund 50 Verbrechen, die sie gruseln, berühren und einen Einblick in die Abgründe der Seele erwarten lassen darf.