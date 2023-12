Markt in Leichlingen zieht um Brückenstraße wird zur Einbahnstraße

Am Wochenende findet das Bratapfelfest statt. Daher zieht der Wochenmarkt am 2. Dezember auf die Brückenstraße. Von 7 bis 14 Uhr wird die Straße ab Bahnhofstraße in Richtung Kreisverkehr Montanusstraße gesperrt. Eine Umleitung über Am Wallgraben - Opladener Straße - Neukirchener Straße wird ausgeschildert.