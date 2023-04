Baustelle in der Innenstadt von Leichlingen Brückenstraße am Kreisel Montanusstraße teilgesperrt

An der Wupper in der Innenstadt tut sich einiges. Im Zuge des Neubaus auf dem Areal am Fluss wird die Brückenstraße halbseitig dicht gemacht, informiert die Stadt. Konkret wird die Straße am 21. und 22 April gesperrt. Der Kreisel Montanusstraße kann an den Tagen jeweils von 9 bis 16 Uhr aus Richtung Brückerfeld kommend nicht befahren werden.