Advent in Leichlingen Bratapfelfest im Brückerfeld

Im Brückerfeld wird es in zwei Wochen wieder stimmungsvoll: Beim Bratapfelfest am 2. und 3. Dezember locken weihnachtlich gestaltete Stände mit handwerklich hergestellten Kunst-, Schmuck und Dekorationsartikeln zum gemütlichen Bummel, kündigt der Wirtschaftsförderungsverein Leichlingen an. Außerdem natürlich Bratäpfel sowie „andere Leckereien in fester und flüssiger Form“.