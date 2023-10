Weihnachtsmarkt in Leichlingen Bratapfelfest auch in diesem Jahr im Brückerfeld

Nach den Sommerferien ist vor Weihnachten. So wirkt es jedenfalls beim Blick in die Regale der Supermärkte mit Spekulatius und Stollen ab Mitte August. Aber irgendwie scheint diese Sehnsucht nach gemütlicher Advents- und Weihnachtszeit auch tief in den Menschen drinzustecken. Nicht ohne Grund häuften sich in letzter Zeit die Fragen, ob es denn das Bratapfelfest 2023 wieder geben werde.