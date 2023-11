Neues Hotel für Leichlingen Tretbootfahrer kehren ins Diepental zurück

Ein Hotel mit rund 30 Zimmern, allesamt mit Blick auf den wiederbelebten Teich, Gastronomie, ein Festplatz, dazu das modernisierte Freibad und der renovierte Minigolfplatz: Die Ideen, wie Haus Diepental in etwa fünf bis sechs Jahren aussehen könnte, kamen bei den Teilnehmern der frühzeitigen Bürgerbeteiligung – darunter viele Anwohner – am Mittwochabend offenbar gut an. Selten stieß ein Bauvorhaben in Leichlingen auf so viel Kopfnicken wie dieses.