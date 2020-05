Corona-Krise : Blütenbad öffnet am Sonntag: Maximal 660 Badegäste

Leichlingen Die Besucher müssen sich beim Eintritt namentlich registrieren lassen. Duschen und Sammelumkleiden können nicht genutzt werden. Für die gesamte Freibadsaison wird laut Badleitung die begrenzte Parkdauer auf dem Parkplatz des Blütenbads aufgehoben.

Das Leichlinger Blütenbad öffnet am kommenden Sonntag, 9 bis 19.30 Uhr, erstmals in diesem Jahr seine Pforten. Das Kreisgesundheitsamt habe das von den Bäderbetrieben erstellte Konzept ohne Beanstandungen akzeptiert und bei der Begehung im Freibad die Freigabe für die Wiederinbetriebnahme erteilt, so das Blütenbad in einer Mitteilung.