An der Marktstraße in Leichlingen Bläserkonzert in der evangelischen Kirche

Am kommenden Sonntag, 7. Mai, findet um 17 Uhr ein Bläserkonzert in der Evangelischen Kirche Leichlingen an der Marktstraße 15 statt. Die Bläser der Kantorei spielen unter der Leitung von Matthias Müller. Außerdem ist Marlies Klumpenaar, die Soloklarinettistin der Bergischen Symphoniker, zu hören, die von Kantor Carsten Ehret-Pyka an der Orgel begleitet wird. „Die strahlende Virtuosität und der warme Klang der Klarinette werden den Frühling mit Stücken von Antonio Vivaldi und Georg Philip Telemann in die Kirche holen“, kündigen die Veranstalter an. Die Bläser spielen dazu ein vielfältiges Programm, das neue Bearbeitungen von alten Chorälen enthält, musikalische Ideen zu Chagall-Bildern in Szene setzt und mit heiteren Rhythmen ausklingt.