Mit dem Jugendamt Leichlingen Bildungswochenende für politisch interessierte Jugendliche

Das Jugendamt bietet vom 8. bis 10. September ein Bildungswochenende zur Jugendbeteiligung an. Die Fahrt in die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente NRW in Bielefeld richtet sich an engagierte und politisch interessierte Leichlinger zwischen 13 und 17 Jahren. Sie sollten sich für die Interessen ihrer Altersgruppe einsetzen wollen und sich eine Kandidatur für das Kinder- und Jugendparlament Leichlingen (KiJuPa) im Frühjahr 2024 vorstellen können. An dem Wochenende geht es unter anderem um Teambuilding, Partizipation, Moderation und Debattieren. Außerdem erfahren die Teilnehmer, wie das KiJuPa funktioniert. Kosten für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung, Betreuung und Programm: 30 Euro pro Person. Infos und Anmeldung bei Gudrun Bormacher unter 02175 992 249 oder jupa@leichlingen.de.