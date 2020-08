Weggerutscht : Biker stürzt in Schotterkurve

Leichlingen/Bergisch Gladbach Der Leichlinger war mit seiner Kawasaki unterwegs.

Schotter auf der Straße hat einen Leichlinger Motorradfahrer zu Fall gebracht. Der 35-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei trug sich der Unfall am Montag gegen 17.30 Uhr in Bergisch Gladbach zu. Der Leichlinger war mit seiner Kawasaki auf dem Lerbacher Weg in Richtung Sand unterwegs. In einer Kurve kam sein Zweirad plötzlich in Schlingern. Geschätzter Schaden am Motorrad: rund 4000 Euro.