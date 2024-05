Motorrad Club Old Celtic Oaks in Leichlingen Biker sammeln 2000 Euro fürs Kinderdorf

Der Leichlinger Motorrad Club Old Celtic Oaks hat Wort gehalten und am vergangenen Wochenende für das Kinder- und Jugenddorf St. Heribert eine Spendenfahrt – neudeutsch: Charity Run – veranstaltet. Mitfahren durfte bei dem Ausflug jeder, der ein Motorrad besitzt und ausreichend Fahrpraxis hat. So waren letztlich 40 Biker im Bergischen Land für den guten Zweck unterwegs.