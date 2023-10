Für besonderes Engagement in Leichlingen Bewerbungsfrist für Heimat-Preis 2023 läuft

Leichlingen · Auch in diesem Jahr verleiht die Stadt wieder einen Heimat-Preis an Menschen, die sich um Leichlingen in besonderer Weise verdient gemacht haben.

25.10.2023, 12:00 Uhr

Im vergangenen Jahr ging der Heimat-Preis an den Sinneswald, die Elterninitiative Arche Noah und an die Kabarettgruppe Weibs-Bilder. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Örtliche Vereine, Initiativen und Ehrenamtliche können sich in diesem Jahr wieder für den mit 5000 Euro dotierten Heimat-Preis des Landes NRW bewerben. Voraussetzung ist, dass sie mit Best-Practice-Projekten das Leben in der Blütenstadt bereichern. Bewerbungen sind bis zum 10. November möglich. Bereits in den vergangenen vier Jahren hat die Stadt mit dem Heimat-Preis der Landesregierung Initiativen ausgezeichnet, die sich mit ihrem Engagement besonders für die Kommune eingesetzt haben. Auch die aktuelle Landesregierung hat das Förderprogramm wieder aufgesetzt und die Stadtverwaltung hat sich erfolgreich um eine Teilnahme beworben. Insgesamt 5000 Euro stehen für die Preisvergabe zur Verfügung. Wer das Preisgeld erhält und ob es an einen oder mehrere Preisträger geht, entscheidet der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus in seiner Sitzung am 20. November. Mit dem Heimat-Preis des Landes soll beispielhaftes Engagement von Vereinen, ehrenamtlichen Initiativen oder Privatpersonen für ihre Heimatstadt ausgezeichnet werden. Unternehmen beziehungsweise Gewerbetreibende sowie Gremien, Eigenbetriebe und eigene Einrichtungen der Kommune kommen für eine Auszeichnung mit dem Heimat-Preis nicht in Betracht. Neben diesen Kriterien hat der der Leichlinger Stadtrat für die Vergabe des Preises weitere Kriterien festgelegt: - Das Projekt leistet einen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Orte und Plätze in Leichlingen. - Das Projekt leistet einen Beitrag zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. - Das Projekt leistet einen Beitrag zur Verbesserung des Stadtlebens und/oder der Infrastruktur in Leichlingen. In der Bewerbung muss ein Bezug zu einem oder mehreren dieser Punkte hergestellt werden. Den Bewerbungsbogen finden Interessierte ab sofort unter www.leichlingen.de. Er kann im Rathaus abgegeben oder per E-Mail an heimat-preis@leichlingen.de eingereicht werden. Bei Fragen hilft telefonisch Rebecca Hermann weiter: 02175 992-338.

(inbo)