Festnahme : Betrunkener Ladendieb (16) wird gewalttätig

Leichlingen Eine 34-jährige Verkäuferin eines Warenhauses an der Brückenstraße beobachtete, wie sich der Jugendliche etwas in die Bauchtasche seines Pullovers steckte.

Leicht verletzt wurde die Verkäuferin eines Warenhauses an der Brückenstraße in Leichlingen, als sie am Dienstag, 21. April, gegen 17 Uhr einen 16-jährigen Ladendieb auf frischer Tat ertappte. Die 34-jährige Frau hatte laut Polizei beobachtet, wie sich der betrunkene Jugendliche etwas in die Bauchtasche seines Pullovers steckte. Als sie ihn aufforderte, die Waren wieder herauszugeben, stieß er sie mit einem Einkaufkorb mehrfach vor den Oberkörper, gab aber schließlich die Sachen zurück. Weil er in der Nähe des Geschäfts blieb, konnte die herbeigerufene Polizei ihn festnehmen. Nach Angaben der Beamten wohnt der 16-jährige gebürtige Pole in Leichlingen. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen räuberischer Erpressung erstattet.