Unfall in Leichlingen Betrunkene Autofahrerin landet vor Weidezaun

In Bergisch Gladbach wurde ein 72-Jähriger in der Nacht zu Samstag von seinem eigenen Auto angefahren und verletzt. Außerdem beschädigte es ein weiteres Fahrzeug. Der Mann hatte es auf abschüssiger Fläche laut Polizei Rhein-Berg nicht gegen Wegrollen gesichert. In Düsseldorf war diese Woche ein 52-Jähriger sogar schwer verletzt worden, als sich sein Auto nach dem Aussteigen in Bewegung gesetzt hatte.