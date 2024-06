Onlineumfrage in Leichlingen startet Wie soll der neue Jugendpark aussehen?

Passend zur Europawahl, an der in diesem Jahr erstmals auch 16- und 17-Jährige teilnehmen durften, ist in Leichlingen eine Bürgerbeteiligung gestartet, die sich speziell an junge Leute richtet. Es geht um einen neuen Jugendpark, der auf der Freifläche am Hammer entstehen soll. Dieser Treff- und Bewegungsort wird an den Bedürfnissen der jungen Nutzer ausgerichtet und mit ihnen zusammen gestaltet. Bis zum 14. Juli können alle Interessierten an einer Online-Befragung teilnehmen, deren Ergebnisse in die weitere Planung einfließen.