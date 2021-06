Leichlinger Abiturienten : Bestnoten trotz aller Widrigkeiten

Die Abizeugnisse wurden in der Aula verliehen, das große Abschlussfoto gab es auf dem Schulhof des Leichlinger Gymnasiums. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen In einer feierlichen Verleihung erhielten 128 Abiturienten ihre Abschlusszeugnisse. Die Eltern konnten den Festakt in der Aula des Gymnasiums per Live-Stream verfolgen.

Zeugnisvergabe und Abiball sind zwei Momente, an die sich Abiturienten ihr Leben lang erinnern werden. Dieser Jahrgang jedoch wird nach einem letzten Schuljahr voller Unwägbarkeiten und zahlreichen Entbehrungen mitten in der Jahrhundertpandemie besonders viele Emotionen und Erinnerungen daran knüpfen. Beispielsweise dieses befreiende Gefühl, am Ende trotz aller Prognosen doch noch eine ordentliche und besondere Abschlussfeier gehabt zu haben.

„Das letzte Jahr war sehr anstrengend. Das Hin und Her war sehr belastend. Der Druck war bei allen groß, und es schwang auch immer viel Angst mit, auf den letzten Metern noch in Quarantäne zu kommen und Klausuren doch nicht mitschreiben zu können“, fasste Stufensprecherin Marlene Mens (18) zusammen. Die Freude über das bestandene Abitur und die nun anstehende Zeugnisvergabe in Begleitung ihrer Mitschüler freute sie daher umso mehr.

Viele Eltern wohnten dem Festakt zwar bei, verfolgten der Verleihung allerdings von separaten Klassenräumen aus – via Live-Stream aus der Aula. „Einige Eltern und Verwandte schauen es sich auch von zu Hause aus an und kommen hinterher auf den Schulhof, um mit uns anzustoßen“, berichtete Mens. Bierzeltgarnituren waren dafür schon vorbereitet, Getränke kaltgestellt.

Getreu ihrem Abimotto „Abivengers – Mit dem Abi in den Händen werden Helden zu Legenden“ unterstrichen die Schulabgänger, unter welch widrigen Voraussetzungen sie ihren Abschluss gemeistert hatten. Auch Schulleiter Christoph Bräunl skizzierte und charakterisierte diesen Jahrgang in seiner Rede als „Alltagshelden“ und war bereit, ihnen nach 15 Wochen im Präsenz-, 13 in Distanz- und 14 Wochen im Wechselunterricht ihr Abitur zu überreichen und sie „von Helden zu Legenden zu machen“. Ein Jahrgang, der weitaus mehr als seine Vorgänger mit der Pandemie zu kämpfen hatte und dadurch neue Eigenschaften erlernt habe, die nicht im Lehrplan standen: nämlich Disziplin und Gemeinschaftsgefühl.

Marie Blümchen (17), ebenfalls Stufensprecherin, kämpfte mit einem Gefühlscocktail: „Ich bin froh, dass die ganze Lernerei jetzt endlich vorbei ist. Allerdings bin ich auch traurig, dass wir als Stufe nun nicht mehr zusammen sein werden.“ Sie nehme sich nach dem bestandenen Abitur nun erst einmal eine Auszeit auf einer irischen Pferdefarm und mache danach einige Praktika. „Ich weiß nämlich noch überhaupt nicht, welchen Beruf ich für mein Leben ergreifen möchte.“ Im letzten Jahr habe viel Orientierung gefehlt. Zahlreiche Möglichkeiten der Berufsberatung und Praktika hätten nicht stattgefunden.