Erntedankfest in Leichlingen-Witzhelden Beste Stimmung beim Fest „vom Dorf fürs Dorf“

Der neunjährige Leon war ganz begeistert, nachdem er an Papas Seite schon einige Runden mit dem Autoscooter gedreht hatte. Auch die fünfjährige Lara war rundum glücklich - wenngleich aus anderen Gründen. Ihr Gesicht verschwand in einer Wolke aus Zuckerwatte. Vor der offiziellen Eröffnung des 73. Erntedankfestes in Witzhelden, hatten zahlreiche Kinder den kleinen Kirmesplatz im Dorf gestürmt: Kinderkarussell für die Jüngsten, Autoscooter, Entenangeln, Schminkstation und Buden für süße und herzhafte Speisen.