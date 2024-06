Diskussion im Mobilitätsausschuss in Leichlingen Sollen sich Bauherren von der Stellplatzpflicht freikaufen können?

Die Ablösung ist zweckgebunden, aber nicht auf Stellflächen beschränkt. Im Sinne des Klimaschutzes können damit etwa auch Ladesäulen für E-Fahrzeuge errichtet werden. Die neue Satzung der Stadt sieht zwei verschiedene Geltungsbereiche vor: zentral in Leichlingen und in Witzhelden. In beiden Bereichen sollte die Ablösung 5000 Euro je Pkw-Stellplatz auf städtischem Grundstück kosten, jedoch bei zuzüglich noch zu erwerbendem Grundstück 14.000 Euro in Leichlingen und 13.000 Euro in Witzhelden.