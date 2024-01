Führt auch durch Leichlingen Bergischer Weg als „schönster Wanderweg Deutschlands“ nominiert

Was jetzt passiert: Am 12. Januar startet die Publikumswahl. Dann sind alle, die dem Bergischen Weg zum Titel ,Schönster Wanderweg Deutschlands‘ verhelfen möchten, aufgerufen, auf www.wandermagazin.de/wahlstudio oder per Wahlkarte für den Bergischen Weg abzustimmen. „Ab dann gilt es, die Werbetrommel zu rühren. Jede Stimme zählt! Wir werden in den kommenden Monaten alles daran setzen, den Ehrgeiz und den Regionalpatriotismus unserer hiesigen Bevölkerung zu aktivieren und die Menschen innerhalb und außerhalb unserer Region dafür zu begeistern, für den Bergischen Weg zu voten“, sagt Wilhelm entschlossen.