Grundpreis in Leichlingen steigt Belkaw senkt Preis für Kilowattstunde Strom

Energieversorger Belkaw senkt die Preise für die Kilowattstunde Strom, im gleichen Zug steigt allerdings der Grundpreis. Die Gaspreise bleiben konstant. Für Privatkunden in der Grundversorgung sinkt der Strom-Arbeitspreis um 2,51 Cent und beträgt vom 1. Januar 2024 an 38,77 Cent brutto pro Kilowattstunde. Damit liegt er unter der eventuell weiterhin geltenden Strompreisbremse. Aufgrund gestiegener Netznutzungsentgelte erhöht sich allerdings zugleich der Grundpreis um 17,85 Euro auf 220,03 Euro pro Jahr. Die Preise für Erdgas für Privat- und Gewerbekunden bleiben zum Jahreswechsel unverändert – allerdings könnte sich der vorübergehend reduzierte Mehrwertsteuersatz zum 1. Januar 2024 wieder erhöhen. Kunden, die eine genaue Aufteilung nach altem und neuem Preis wünschen, können über den Onlineservice der Belkaw zum Stichtag der Preisänderung den Zählerstand mitteilen. Die von der Bundesregierung beschlossene Strompreisbremse gilt derzeit bis zum 31. Dezember dieses Jahres. Über eine Verlängerung bis Ende April 2024 wird derzeit noch mit der EU-Kommission verhandelt. Sollte eine Verlängerung beschlossen werden, gilt: Falls der Brutto-Strompreis mehr als 40 Cent beziehungsweise 28 Cent bei Heizstrom oder Nachtstromspeicherheizungen mit eigenem Zähler beträgt, sind 80 Prozent des Jahresverbrauchs auf diese Werte gedeckelt. Alles, was darüber hinausgeht, wird zum vollen Preis berechnet, der im Abrechnungszeitraum gilt. Sollten die Energiepreisbremsen zum 31. Dezember 2023 auslaufen, gelten vom Januar 2024 für den gesamten Jahresverbrauch die jeweils gültigen Endpreise.